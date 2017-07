Benvenuti a Essen, la città delle miniere di carbone è diventata Capitale verde d’Europa 2017

Per numerosi decenni, il nome della città ora premiata come Capitale verde d’Europa 2017 è stato associato ad attività tutt’altro che ecologiche. Il centro urbano di Essen, nella regione Renania Settentrionale-Westfalia, in Germania, ha legato infatti la propria storia allo sfruttamento della miniera di carbone Zollverein XII: una delle primissime grandi industrie europee, attiva già nel corso dell’Ottocento e trasformata oggi in un museo.

L’ultimo giacimento di carbone è stato chiuso a Essen nel 1986

Tagli alla CO2, recupero dell’acqua piovana, piste ciclabili

Prevista la bonifica dell’Emscher, per anni “discarica” industriale

La Capitale verde per il 2018 sarà Nijmegen, in Olanda