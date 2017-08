“Etichettate le pompe di benzina, come le sigarette”

Anche sulle pompe di benzina potremmo presto vedere, come sui pacchetti di sigarette, grandi avvisi che ne sconsigliano l'uso. Tipo "non usare l'automobile", "non fare troppi chilometri", "consuma meno benzina". E' una delle proposte lanciate, in Inghilterra, al meeting di Exeter sul cambiamento climatico. Su grandi adesivi potrebbero essere lanciati messaggi quali "usare la macchina nuoce all'ambiente, al clima e, per via dello smog, alla salute". Chissà. A Exeter, in Inghilterra, gli scienziati fanno il punto sulle ricerche e la crisi sul clima. Si sta discutendo su tre interrogativi principali: - Con differenti livelli di cambiamento delle temperature, quale sarà l'impatto nelle diverse regioni, e nel mondo intero? - Quali misure di riduzione delle emissioni di anidride carbonica devono essere prese? - Quali opzioni tecnologiche per raggiungere l'obiettivo di stabilizzare i gas a effetto serra, tenendo conto dei costi e delle alternative? In attesa delle risposte, diamo una scorsa ad alcune ricerche. Secondo la dott.ssa Carol Turley del Plymouth Marine Laboratory, metà dell'anidride carbonica che emettiamo viene assorbita dagli oceani, che però potrebbero diventare per questo così acidi da dissolvere le conchiglie di molluschi, e di granchi e crostacei. Perché quando l'anidride carbonica si disolve in acqua, si trasforma in acido carbonico, che danneggi la capacità degli esseri marini di costruirsi conchiglie e parti del corpo. "Questi cambiamenti geochimici sono altamente prevedibili. L'unica cosa incerta è la scala dei tempi" ha concluso la scienziata. Uno scienziato israeliano ha previsto che le barriere coralline potrebbero iniziare a collassare in 30 anni da oggi. Anche migliaia di specie di uccelli hanno davanti il rischio di estinzione, secondo John Lanchbery, capo della ricerca alla Royal Society for the Protection of Birds. Uno scienziato nigeriano ha affermato che per milioni di persone in Africa, che già soffrono di povertà e malattie, la situazione peggiorerà se non si intraprendono azioni urgenti. "Non è una questione di "se" affrontare il riscaldamento globale - ha dichiarato uno degli scienziati - ma "come" affrontarlo. Se abbiamo a cuore il nostro futuro, le provviste di acqua e cibo, la vita selvaggia".