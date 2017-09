Etichettiamo le auto come le lavatrici?

L'elettrodomestico consuma tot (quindi inquina tot) e si merita una A (se è proprio virtuoso un A++). Oppure, via via, una B, una C. Ora, potremmo vederle anche sulle auto. Uno schema proposto dal Ministero dei trasporti della Gran Bretagna classifica le automobili in una scala dalla A alla F a seconda delle loro emissioni di anidride carbonica: un sistema simile a quello già in uso per gli elettrodomestici. Solo i veicoli elettrici avranno un grado "A", cioè eccellente. Certo, sono Zev: Zero Emissions Vehicles (cioè, non emettono CO2 durante il loro funzionamento). Ma un'ottima valutazione ottengono alcune auto più piccole, due o tre, le migliori, che meritano una B: la Smart, la Citroen C2 diesel, la Toyota Prius. Alcune piccole auto a benzina, e medie a gasolio, arrivano alla "C". Le più grandi berline, la "E", mentre i più grossi fuoristrada meriterebbero solo una "F", emettendo più di 200 grammi di anidride carbonica ogni chilometro che percorrono. Quale lettera ha la nostra auto? Già oggi, in diverse pubblicità, il dato delle emissioni di CO2 viene mostrato come dicitura accanto a quella dei consumi di benzina e gasolio. Secondo lo schema inglese, ecco alcuni esempi di etichettatura delle emissioni. A <100 g/km Veicoli elettrici B 101-120 g/km Toyota Prius 1.5 (ibrida); Smart; Citroen C2 1.4 diesel C 121-150 g/km Fiat Panda; Ford Ka 1.3; VW Golf 1.9 TDI diesel; Jaguar X-type 2.0 diesel D 151-165 g/km Mini One 1.6; Ford Fiesta 1.6i; Peugeot 307 1.4; E 166-185 g/km Ford Mondeo 1.8i; Opel Vectra 1.8; Rover 75 1.8; Toyota Avensis 1.8... F >185 g/km Land Rover Freelander 2.0 diesel; Audi A4 1.6; BMW X5 4.8 petrol Jaguar X-type 2.0 a benzina; Toyota RAV4 2.0 benzina; Lamborghini 6.2...