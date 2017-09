Dall’Etiopia al Mozambico, sviluppo ed energie pulite vanno a braccetto

Finanziare le misure di contrasto al cambiamento climatico significa fare qualcosa di concreto per il territorio e per chi lo abita. Soprattutto nei paesi del sud del mondo, che spesso sono quelli che pagano il prezzo più salato di uno sviluppo sconsiderato e sordo alle esigenze del pianeta. Il concorso Best Climate Practices Award ha scelto le due idee più lungimiranti ed efficaci, che arrivano entrambe dall'Africa. Per la precisione, da Mozambico ed Etiopia.

Le stufe da cucina eco-fiendly in Mozambico

In Etiopia, il microcredito è al servizio delle energie pulite

Un premio alle idee migliori per finanziare il clima

Foto in apertura: Eric Lafforgue/Art in All of Us/Corbis via Getty Images