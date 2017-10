Come l’Europa è complice della deforestazione illegale

Anche i paesi europei, tra i meno inclini a violare il diritto e le convenzioni internazionali, alimentano la deforestazione illegale in giro per il mondo. Tra il 2000 e il 2012, l’equivalente di un campo da calcio è stato disboscato illegalmente ogni due minuti, cioè violando le leggi del paese che ha la fortuna di avere sul proprio territorio aree forestali, per rispondere soprattutto alla domanda di prodotti agricoli in Europa. Il nuovo studio dell’organizzazione non governativa olandese Fern (felce in italiano) dal titolo Stolen goods: the EU’s complicity in illegal tropical deforestation (Beni rubati: la complicità dell’Unione europea nella deforestazione illegale delle foreste tropicali) riprende una ricerca condotta nel 2014 da Forest trend, ma cerca di valutare per la prima volta i dati sia dal punto di vista economico che da quello dell’ampiezza di foresta andata in fumo. Dei vari prodotti che arrivano in Europa in seguito alla pratica di taglio di alberi non autorizzato, il 75 per cento finisce nei Paesi Bassi e in Germania dove è alta la richiesta di olio di palma, in Francia, che è la maggiore importatrice di soia per realizzare mangimi per polli e maiali, nel Regno Unito, dove finisce gran parte dei capi di bestiame allevati in seguito a deforestazione.