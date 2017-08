Eventi estremi, gli inglesi rispondono col supercomputer

Se avete letto il libro di Jerome "Tre uomini in barca", vi ricorderete di una scena epica che descrive i tre protagonisti uscire di casa bardati di tutto punto perché il giornale aveva annunciato brutto tempo e che, ritrovando invece una splendida giornata di sole, imprecano contro le previsioni meteo, perennemente errate. Riferimenti letterari a parte, la passione dei britannici per la meteorologia è nota. Ecco perché il Regno Unito ha appena svelato i piani per la costruzione di un supercomputer del valore di 97 milioni di sterline che avrà lo scopo di perfezionare le previsioni del tempo, in particolare quelle che riguardano gli eventi estremi. Il nuovissimo strumento tecnologico dovrebbe portare benefici socioeconomici per due miliardi di sterline ed entrerà in funzione nel Met Office, il servizio meteorologico del Regno Unito, a settembre del prossimo anno, anche se raggiungerà la piena capacità nel 2017.

Foto © Getty Images

Immagine di copertina: © walesonline.co.uk