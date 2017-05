Eventi meteo estremi. Come le città si preparano ad affrontarli

Il 2016 è stato l'anno più caldo mai registrato a livello globale. Uno dei segnali che testimoniano come il clima stia cambiando in tutto il pianeta. E ogni area geografica risponderà in maniera diversa a questi cambiamenti, dovendo affrontare siccità, alluvioni, o le cosiddette “bombe d'acqua”. Sono numerosi gli studi scientifici che hanno dimostrato come ci sia una correlazione tra eventi estremi e cambiamenti climatici. “Dal 2000 ad oggi è un rincorrersi di record. La temperatura sta aumentando di pari passo all’aumento della concentrazione di CO2. Ciò che preoccupa è che questo è stato un anno di temperature eccezionali”, ha dichiarato Gianmaria Sannino, responsabile del laboratorio di modellistica climatica dell’Enea, commentando gli ultimi dati.

Siccità e alluvioni, le città prese di mira

Come gestire gli eventi meteo estremi nelle aree urbane. Il caso di Milano

L'acqua e le metropoli europee