Expo 2015: all’International Participants Meeting stand a Impatto Zero

Prende il via dal centro di Milano, Galleria Vittorio Emanuele, il secondo International Participants Meeting dell'Expo 2015. Per tre giorni, dal 10 al 12 ottobre, le delegazioni straniere di tutto il mondo saranno coinvolte in un ricco programma di attività, eventi, convegni e incontri bilaterali. Dopo aver affrontato il concept nell'edizione 2011 tenutasi a Villa Erba di Cernobbio, con la collaborazione e il sostegno di Provincia di Como, Comune di Como, Camera di Commercio di Como e numerosi altri Enti e sponsor privati, l'appuntamento milanese si focalizzerà sui contenuti di Expo2015. Il tema proposto "Nutrire il pianeta, energia per la vita" vedrà impegnati gli Stati in un confronto teorico e scientifico e in un grande apparato di comunicazione durante tutta la durata dell'Expo2015 (da maggio a ottobre 2015). Il territorio della provincia di Como sarà presente con lo stand SistemaComo2015. Per meglio definire e sviluppare i contatti sia con Expo2015 che con i 100 paesi aderenti, è stata avviato lo scorso anno questo progetto un modello di collaborazione attiva tra tutti i soggetti operanti sul territorio che mira a sviluppare una rete di collegamento tra imprenditoria, professionisti e fornitori di servizi in grado di rispondere ad ogni necessità delle organizzazioni che arriveranno da tutto il mondo per costruire e vivere la loro Expo. Al secondo Meeting di Milano, SistemaComo2015 si proporrà come territorio strutturato, ricco di competenze produttive e di eccellenze imprenditoriali, culturali e paesaggistiche. L'obiettivo è quello di proporsi ai Paesi partecipanti come referente in grado di indicare in modo semplice soluzioni di tipo logistico, imprenditoriale e turistico. La sensibilità di SistemaComo2015 rispetto ai temi proposti da Expo 2015 è testimoniata - in questa occasione - dall'impegno preso di realizzare uno spazio espositivo a Impatto Zero®. Impatto Zero® è il primo progetto italiano che concretizza gli intenti del Protocollo di Kyoto: sviluppato da LifeGate, propone iniziative per il calcolo e la riduzione delle emissioni di CO2 generate da qualsiasi attività, con progetti di compensazione che contribuiscono alla creazione e tutela di foreste in crescita. Grazie al progetto Impatto Zero® sono stati creati e tutelati 70 milioni di mq di foresta in Italia e nel mondo.