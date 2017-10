Fao: la fame nel mondo è in calo

Secondo l'ultimo rapporto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) "Lo stato sull'insicurezza alimentare nel mondo" (State of food insecurity in the World - Sofi 2014), sul pianeta le persone che soffrono la fame sarebbero diminuite di almeno 100 milioni di unità negli ultimi dieci anni e di oltre 200 milioni dal 1990-92. La relazione è stata presentata ieri a Roma ed è pubblicata annualmente dalla Fao, dal Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad) e dal Programma alimentare mondiale (Pam). Si registra, insomma, un trend positivo che vede molti tra i paesi più poveri aver quasi raggiunto uno degli obiettivi del millennio scadenziato per l'anno prossimo, il 2015: dimezzare gli affamati. Sono già 63, secondo la fonte Fao, gli Stati che avrebbero raggiunto l'obiettivo e altri sei sarebbero sulla buona strada. Le regioni che hanno fatto di più per risolvere il problema, secondo lo studio, sono state America Latina e Caraibi, mentre l'Oceania ha compiuto un progresso più modesto. Sono stati favoriti anche i Paesi dell'Asia orientale e sud-orientale, più interessati dallo sviluppo economico. In generale, l'accesso al cibo è migliorato nei Paesi con adeguate "reti di sicurezza" e forme di protezione sociale anche per i poveri delle campagne.

Contadino cinese che lavora in un campo arido. Foto © Getty Images