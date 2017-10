Il futuro che vogliamo inizia dal cibo

Il documento ''Verso il futuro che vogliamo: fermare la fame e attivare la transizione verso sistemi agricoli e di cibo sostenibili'' pone l'accento sul fatto che la riduzione della fame e lo sviluppo sostenibile sono irrimediabilmente connessi e la migliore gestione dell'agricoltura e del sistema alimentare sono la chiave per raggiungere entrambi gli obiettivi. Sono questi i settori in cui governi e società civile devono agire per dare vita ad un vero sviluppo sostenibile. "La ricerca per la sicurezza alimentare può essere il filo conduttore che lega le diverse sfide che abbiamo di fronte e può contribuire alla costruzione di un futuro sostenibile. Al vertice di Rio, abbiamo l'opportunità d'oro per esplorare la convergenza tra sicurezza alimentare e sostenibilità" ha detto il direttore generale della Fao José Graziano Da Silva, aggiungendo che "migliorare i sistemi agricoli e alimentari è fondamentale per un mondo di persone più sane e ecosistemi più sani". L'agricoltura e i sistemi alimentari sono infatti i maggiori utilizzatori di risorse: i sistemi alimentari consumano il 30 per cento dell'energia del mondo, i raccolti e il settore del bestiame usano almeno il 70 per cento delle risorse di acqua. Tre quarti dei poveri del mondo vivono in aree rurali e la maggior parte di loro dipendono dall'agricoltura per la loro sussistenza. Il 40 per cento delle aree degradate del mondo si trovano nelle aree ad alto tasso di povertà: "La fame innesca un circolo vizioso di produttività ridotta, acuita, lento sviluppo economico e degradazione delle risorse" si legge nel rapporto. La FAO stima perdite di cibo a livello globale in 1,3 miliardi di tonnellate all'anno - circa un terzo della produzione mondiale di cibo per consumo umano - pari a oltre il 10 per cento del consumo totale mondiale di calorie. Anche attraverso questo nuovo documento la Fao lancia l'appello ai governi che parteciperanno a Rio+20 affinché si impegnino nel ridurre la fame e la denutrizione più velocemente, delineando direzioni per il diritto al cibo e alla terra per raggiungere la sicurezza alimentare e lo sviluppo sostenibile e equo.