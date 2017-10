FAO: il primo premio intitolato a Wangari Maathai

L'attivista nepalese Narayan Kaji Shrestha ha vinto la prima edizione del premio intitolato a Wangari Maathai per il suo lavoro di gestione della comunità forestale. Il premio, istituito dal Partenariato di cooperazione sulle foreste (Cpf) di cui la FAO è un membro attivo, vuole riconoscere gli sforzi per migliorare e tutelare le aree verdi e insieme mira a onorare la memoria dell'ambientalista keniota Wangari Maathai, la prima donna africana che ha vinto un premio Nobel per la pace per il suo contributo allo sviluppo sostenibile, la democrazia e la pace. Il vicedirettore generale della FAO per le foreste, Eduardo Rojas-Briales, ha sottolineato che "il lavoro di Narayan Kaji Shrestha recepisce lo spirito di Wangari Maathai. Le sue idee, il suo coraggio, l'impegno, l'intelligenza e l'attività sono riconosciuti attraverso questo premio". Kaji Shrestha ha creato un approccio più partecipativo al processo decisionale comunitario, è' stato capace di coinvolgere le donne e gli abitanti appartenenti alla bassa casta del villaggio e ha avviato nel paese il primo gruppo di comunità forestale. Il premio comprende una somma in denaro di 20.000 dollari e quest'anno la giuria ha deciso di assegnare anche un premio speciale menzione d'Onore di 2.000 dollari a Kurshida Begum del Bangladesh per i suoi "sforzi eccezionali" per aiutare le donne del suo villaggio a formare un gruppo di pattuglia accanto alle guardie forestali per la protezione delle foreste e della biodiversità del Tenkaf Wildlife Sanctuary dal disboscamento illegale e dal bracconaggio. Alla cerimonia di premiazione presso la sede della FAO a Roma hanno partecipato Rosemary Wanjiru Maina, nipote di Wangari Maathai, e il professor Stephen Kiama Gitahi dell'Istituto di studi per la pace e l'ambiente Wangari Maathai.