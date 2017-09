Fatih Birol: “Dico la mia su rinnovabili, nucleare e tasse”

Ci sono verità sconvenienti sull'energia. E nuovi, affamati protagonisti si affacciano sulla scena mondiale. Cosa succederà nei prossimi 25 anni? Quale ruolo giocheranno le energie rinnovabili? L'abbiamo chiesto a Fatih Birol, uno degli economisti di punta dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, nonché il principale autore del World Energy Outlook: uno degli studi più autorevoli sugli scenari energetici futuri. Gianluca Cazzaniga l'ha intervistato a margine d'una recente conferenza sull'energia a Bruxelles. Quali sono le verità sconvenienti sull'energia? La sicurezza energetica e i cambiamenti climatici sono le sfide cruciali, le "minacce gemelle" per il genere umano. Col passare del tempo una grande fetta del gas e del petrolio che consumiamo sarà fornita da pochissimi paesi del Medio Oriente e dell'Africa settentrionale. E questi paesi avranno sempre più voce in capitolo sui prezzi degli idrocarburi. Inoltre, se non cambiamo le attuali politiche energetiche, nei prossimi 25 anni la temperatura della Terra aumenterà fino a 6 gradi centigradi, con conseguenze catastrofiche per gli esseri umani e per le altre specie viventi. Secondo le sue stime, la domanda mondiale di energia raddoppierà entro il 2020. Come si può gestire il problema? Il problema principale è la crescita di Cina e India. Ed è molto difficile dire a questi paesi di non consumare energia, visto che le nazioni ricche hanno fatto lo stesso per dare una spinta alla loro crescita economica. Quindi dobbiamo trovare un modo per convincere Cina e India a usare l'energia in modo più efficiente, e dobbiamo aiutarli. Senza contare che anche i paesi ricchi dovrebbero provare a usare l'energia nel modo più efficiente possibile e passare a fonti di energia rinnovabile e, in alcuni casi, al nucleare. Recentemente Claude Turmes, la voce dei verdi europei in materia d'energia, ha ribadito che le fonti rinnovabili possono raggiungere almeno il 50% entro il 2050. Lei è d'accordo? Oggi le energie rinnovabili rappresentano solo l'1% circa del mix energetico globale. Il punto di partenza è molto basso e speriamo che questa fetta aumenti in futuro. Ma arrivare al 50% è una sfida molto grande in termini di costi, di tecnologia e, in molti casi, di vento disponibile. Quindi dovremmo provare ad aumentare la fetta di rinnovabili, ma senza nutrire sogni troppo ambiziosi. Quali sono le alternative alle energie rinnovabili? Dobbiamo assolutamente sfruttare le fonti rinnovabili il più possibile, finché ha senso sul piano economico. Ma ci sono almeno altre due opzioni da tenere in conto: possiamo migliorare l'efficienza energetica e, in quei paesi dove è accettabile per l'opinione pubblica, possiamo puntare sull'energia nucleare. Quanto deve essere caro il petrolio affinché le energie rinnovabili diventino convenienti? Molte fonti di energia rinnovabile sono già convenienti, specialmente l'eolico e l'idroelettrico. E molti paesi ne fanno uso. Ma le energie rinnovabili che possono competere con i prezzi attuali del petrolio non detengono una grossa fetta del mercato energetico. Per sfruttare fonti rinnovabili più costose, bisogna aspettare che i prezzi del petrolio aumentino ulteriormente o che i governi decidano di introdurre una tassa sulla CO2. Compagnie petrolifere come la Shell scommettono sul sequestro della CO2. Cosa ne pensa? Abbiamo bisogno di nuove tecnologie. Oggi la cattura e il sequestro della CO2 non è ancora una tecnologia matura, ma in futuro forse? Gianluca Cazzaniga