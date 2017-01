Femminicidio: arriva una commissione d’inchiesta contro le violenze di genere

Una commissione d'inchiesta composta da venti senatori studierà per un anno dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio, così da mettere in condizioni il parlamento di varare eventualmente i provvedimenti più utili per porre un freno alla piaga delle violenza di genere, che riguarda nel mondo il 35 per cento della donne. La "commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere" come si chiama ufficialmente, è stata approvata dal Senato e tra le altre cose dovrà monitorare la concreta attuazione della Convenzione di Istanbul del 2011, il primo provvedimento internazionale sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Inoltre si propone di analizzare gli episodi di femminicidio verificatisi in Italia a partire dal 2011, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico, allo scopo di orientare l’azione di prevenzione.

Prima causa di morte per le donne sotto i 44 anni

Approvata istituzione della Commissione d’inchiesta sul #femminicidio. "Contrasto sia battaglia di uomini e donne".https://t.co/vwNKC2RnVB pic.twitter.com/1Ekf3tDl6a — Senatori PD (@SenatoriPD) 18 gennaio 2017

Un neologismo che ha fatto la storia