Roma, ecco il primo festival dedicato al rapporto tra arte e animali

L’idea originaria è quella di considerare gli animali “come una fonte inesauribile di osservazione della bellezza”, come dice Renato Galbusera, docente di pittura all’Accademia di Brera, che è il coordinatore di tutte le mostre di pittura e fotografia dell’evento. Da qui è nata l’idea dell'Ente nazionale protezione animali di creare un vero e proprio festival, forse il primo, interamente dedicato all’arte e agli animali. Si chiama “Festival#Animali” e si terrà a Roma dal 4 al 27 ottobre, in un posto dal valore altamente simbolico come il Macro di Roma, ovvero l'ex mattatoio del quartiere popolare di Testaccio: la premessa/promessa è quella di farne un contenitore di iniziative centrate sulle tematiche animali e sul rapporto uomo-animale, con un calendario che prevede più di 40 incontri, proiezioni, spettacoli dal vivo, installazioni e mostre (fotografiche e pittoriche) su una superficie espositiva di duemila metri quadrati.

Animali tra arte, religione... e politica

Immagini, parole e spettacoli: tutti gli eventi