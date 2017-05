Festival dei diritti umani 2017, perché parole e silenzi sono ugualmente importanti

La seconda edizione del Festival dei diritti umani ha attirato l’attenzione sul tema della libertà di espressione, argomento che ancora oggi ha bisogno di attente riflessioni per rivendicarne la necessità in un’epoca in cui troppo spesso viene attaccata e compromessa.

Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la proprio opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. (Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo)

Ogni parola ha conseguenze, ogni silenzio anche

La libertà di espressione è essenziale e non scontata

Un festival di cui c’è bisogno. Oggi più che mai