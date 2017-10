Il caleidoscopio del mondo al Festival della fotografia etica di Lodi 2017

"File di quattro ore per acquistare due chili di farina, scarsità di beni di prima necessità e medicinali, acqua corrente per sei ore al giorno e blackout per più di dieci, tonnellate di cocaina intercettate su voli internazionali, milioni di armi illegali in mano ai civili, tonnellate di oro estratte e vendute illegalmente ogni anno. E l’inflazione più elevata al mondo". È così che il fotografo Oscar Castillo descrive la situazione attuale in Venezuela, che sta attraversando uno dei periodi più duri nella storia del paese. "Sembra che questo non sia il paese prospero che abbiamo sognato". E non lo fa solo a parole, ma lascia parlare le sue immagini. Come lui, numerosi fotografi da tutto il mondo raccontano storie attraverso i loro scatti al Festival della fotografia etica di Lodi di quest'anno.

Cosa vedere al Festival della fotografia etica 2017