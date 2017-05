Filantropia e impact investing, per un futuro più giusto e sostenibile

Da qui ai prossimi mesi, LifeGate ospiterà una serie di approfondimenti su filantropia e impact investing. Questa rubrica si avvale del supporto di Investing for global impact, una ricerca globale pubblicata dal Financial Times in partnership con GIST (Global Impact Solutions Today) e con il supporto della banca Barclays.

Perché filantropia e impact investing, insieme

Di cosa parlerà questa rubrica

Gli obiettivi di Investing for Global Impact

Perché una rubrica "inglese"

Foto in apertura: Drew Angerer/Getty Images