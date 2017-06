Con la finanza verde la Cina vuole tornare a respirare

Multe a chi inquina, costruzione di impianti solari di dimensioni colossali, bike sharing in quasi tutti i centri urbani, stop alle nuove centrali a carbone. La Cina sta cercando in tutti i modi di porre un freno all’inquinamento, che ormai ha superato ogni limite. E di rispettare gli impegni presi con l'Accordo di Parigi. Anche la finanza verde farà la sua parte, con cinque maxi-progetti in altrettante zone del gigante asiatico. È questo il piano annunciato lunedì 26 giugno dal governo di Pechino.

La Cina punta sulla finanza verde

I progetti nelle cinque zone-pilota

La legge cinese per punire chi inquina

Foto in apertura © Kevin Frayer/Getty Images