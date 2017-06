Fine del roaming in Europa da giugno 2017: informazioni su regole, costi e limiti

Basta roaming in Europa, ovvero stop agli alti costi per chiamate, sms e internet in caso di soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea. Dal 15 giugno 2017 è arrivato un grande cambiamento per gli operatori telefonici ma soprattutto per gli utenti, i quali potranno utilizzare le tariffe telefoniche applicate al proprio piano tariffario nazionale. In inglese viene definito Roam like at home, (dal verbo to roam, vagare) tradotto in italiano con roaming a tariffa nazionale. Lo stop al roaming avvicina i cittadini europei, annullando quelle situazioni in cui le chiamate indicavano sovrapprezzi o la corsa a pacchetti speciali in caso di vacanze o soggiorni all'estero. Un altro esempio è l'abolizione del costo delle chiamate per chi riceve la chiamata. La fine del roaming 'internazionale' è stata allargata anche a tutto lo Spazio economico europeo (See, ovvero Unione europea più Islanda, Liechtenstein, Norvegia) ma non in Svizzera o a San Marino. Il Regno Unito rientra invece nell'opzione finché non sarà definitiva la Brexit, l'uscita dall'Unione Europea.

La decisione dell'Unione europea sul roaming

Roaming in Europa: veramente niente più costi aggiuntivi?

Perché esiste il roaming

Il limite dei dati in base al contratto

Le regole per combattere i furbetti: la politica dell'uso corretto

Cosa succede su utilizzi il telefono soprattutto fuori dall'Italia

Cosa succede con i transfrontalieri e chi vive al confine

Cosa succede se si chiama in Stati non Ue o dall'Italia all'estero

Tutti gli Stati che hanno detto stop al roaming

Cosa fare se viene ancora applicato il roaming