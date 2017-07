Ecco chi finanzia gli scettici del clima

120 milioni di dollari (90 milioni di euro circa) a sostegno di più di cento gruppi negazionisti donati da facoltosi miliardari tramite fondi segreti e non tracciabili. Denaro che è servito negli anni a creare dei veri e propri gruppi di pensiero (i cosiddetti thinktankers), attivi in tutti i campi, dalla politica al mondo accademico, per screditare e mettere alla berlina la scienza del cambiamento climatico, portandola da fatto acclarato a dubbio amletico. Denaro che proviene dalla parte più conservatrice dell'America e donato principalmente a due fondi fiduciari, il Donor trust, e il Donor capital fund. Fondi fiduciari che assicurano ai propri donatori che il capitale non verrà mai utilizzato per scopi liberali. I donatori infatti, come conferma Whitney Ball, a capo della Donors trust, hanno spesso idee divergenti su molte questioni, ma tutti sono d'accordo sulla strenua opposizione al taglio delle emissioni climalteranti. Denaro che va a finire direttamente a Washington o in forum segreti in Alaska o in Tennessee, tra gli scienziati di Harvard o in associazioni minori, tutte spinte dallo stesso intento, ovvero negare la scienza del clima. Denaro che è servito alla parte conservatrice del Congresso per bloccare qualsiasi possibilità dell'amministrazione Obama di agire sui cambiamenti climatici e che sta minando seriamente gli sforzi del Presidente nel suo secondo mandato.