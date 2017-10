Foreste, buoni e cattivi secondo l’Unesco

Il Parco naturale di Manas è stato tolto dalla lista dei patrimoni Unesco a rischio degrado. La riserva si trova alle pendici dell'Himalaya, in India, ed era stato inserito nel 1992 a causa di un rapido declino delle sue risorse naturali.

La decisione è stata presa dall'Unione mondiale per la conservazione della natura (Iucn) e dall'Unesco in seguito a una missione di monitoraggio compiuta a inizio 2011 che ha constatato un aumento della popolazione di specie animali fondamentali per l'ecosistema del parco come tigri, elefanti e rinoceronti indiani.

Secondo Tim Badman, direttore del programma sui siti Unesco dello Iucn, "i grandi sforzi delle autorità indiane volti a sostenere il recupero della fauna selvatica e a migliorare la gestione complessiva del parco ha portato un cambiamento positivo per uno dei tesori naturali dell'India". Una dichiarazione fondamentale che fa di Nuova Delhi un esempio per tutti gli altri paesi che si trovano nella stessa condizione. Come Honduras e Indonesia. La riserva della biosfera Rio Platano e la foresta tropicale di Sumatra, infatti, al contrario del parco di Manas, sono entrate nella lista dei siti in pericolo dell'Unesco.

La riserva del Rio Platano, una delle più grandi aree protette dell'America centrale, è stata aggiunta proprio su esplicita richiesta del governo onduregno in difficoltà nell'applicare le leggi che dovrebbero tutelarla. Le foreste di mangrovie, le lagune e la savana sarebbero in pericolo per la presenza di colonie illegali, attività di pesca non autorizzata e contrabbando.

La foresta di Sumatra, invece, ha bisogno di un piano urgente di salvataggio a causa dell'incontrollata costruzione di strade e della forte espansione di terrenti destinati all'agricoltura.

Quando si parla di natura non bisogna mai abbassare la guardia. Anche quando l'uomo sembra aver scelto di garantire un futuro ai suoi patrimoni. Che siano Unesco o meno.