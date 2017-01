Le formiche ci insegnano che l’orto non s’addormenta a Natale

Ne abbiamo parlato a lungo e abbiamo visto che ci sono tante modalità per passare i mesi freddi: la maggior parte degli insetti cade in una sorta di letargo che noi entomologi chiamiamo diapausa, le api si trasformano in mini termosifoni e tengono riscaldato l'alveare mentre per molte specie di formiche è giunto il momento di rilassarsi e coltivare l'orto. Ebbene sì, le formiche nei mesi caldi sono delle allevatrici di afidi, mentre in inverno si danno alle gioie della terra. Vediamo come. Le laboriose formichine creano nel loro nido una sorta di stanza ampia (per loro) a forma di palloncino. Sul pavimento di questa stanza sgretolano delle briciole di terra e poi con una pazienza certosina inumidiscono il terreno. Dico pazienza in quanto queste infaticabili lavoratrici portano l'acqua nell'orto goccia a goccia. E poi arriva il momento della semina: alcune operaie trasportano sul terreno arato ed irrigato una piccola porzione di micelio di un fungo il quale viene seminato, irrigato, mantenuto soffice e quindi raccolto e distribuito a tutta la colonia. Questi funghi rappresentano un importante alimento per la colonia in inverno dato che non dispone di cibo fresco. Pensate che sono talmente importanti per le formiche, che rappresentano anche la dote per le figlie che si allontano dal nido materno per fondare una nuova famiglia. A fine estate infatti c'è il fenomeno della sciamatura, in cui le future regine e i maschi si allontanano dal nido grazie alle loro ali. Prima però che le figlie si allontanino, mamma formica (la regina vecchia) dona alle figlie un pezzetto del fungo. In questo modo, nei nuovi nidi, si potrà praticare l'agricoltura sotto tunnel in inverno. Di madre in figlia la tradizione continua.