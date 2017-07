La foto di un bimbo, di un uomo e del nostro grado di umanità

La foto che passerà alla storia L’immagine che si spera cambierà la storia La foto che ci mostra di non essere umani non più L’immagine che ci obbliga a restare umani L’umanità è morta in quella foto Un colpo alla coscienza Una morte che fa sanguinare la coscienza Una realtà struggente che ci spacca lo stomaco Con quel bimbo è annegato anche il nostro futuro La speranza è che sia l’ultimo di tanti non uno tra tanti Su quella spiaggia è morta l’umanità Oggi urliamo viva l’umanità Per strapparla dagli abissi in cui è sepolta