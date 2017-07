Contrasti, le foto che hanno vinto il concorso 2017 sulla disuguaglianza in Italia

Contrasti è il concorso fotografico di Oxfam Italia per documentare la disuguaglianza. Nel nostro paese, nel 2016, l’un per cento più ricco era in possesso del 25 per cento della ricchezza nazionale netta. A livello mondiale i numeri sono ancora più impressionanti: 8 persone detengono la ricchezza della metà più povera della popolazione mondiale. Il primo modo per combattere la disuguaglianza, dunque, è conoscerla, documentarla, denunciarla.

Le foto vincitrici di Contrasti di Oxfam