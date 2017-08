Le immagini del Vesak, le celebrazioni del Bhudda in Indonesia

Il 23 maggio si è festeggiato in Indonesia il Vesak (o Waisak day), cioè la nascita di Buddha, ma anche l’illuminazione e la sua morte. Una tradizione che si celebra in giorni diversi a seconda dei paesi. In Indonesia la festa ha luogo presso il tempio Borobudur di Magelang, ogni anno dal 1983. Qui migliaia di monaci si riuniscono per ripetere i mantra e meditare in un rituale chiamato Pradaksina. Uno dei momenti fondamentali della giornata è il Pindapata, ovvero quando i monaci chiedono l’elemosina e ricevono la carità da parte del popolo indonesiano.