Le foto vincitrici di Obiettivo Terra 2016

È lo scatto che ritrae le saline nel Parco Naturale Regionale Molentargius, in Sardegna, il vincitore della 7ma edizione di Obiettivo Terra, il concorso fotografico sui parchi d’Italia promosso da Fondazione Univerde e Società Geografica Italiana. Ad imprimere l'immagine sulla pellicola è stato Carlo Soro, che si è aggiudicato il premio in denaro e vedrà esposta la gigantografia della fotografia in Piazza Barberini a Roma fino al 29 aprile.

Obiettivo Terra 2016, le menzioni speciali