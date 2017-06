Francia, i risultati delle elezioni legislative. Vince il presidente Macron

Quarantasette milioni di elettori sono stati chiamati a votare, domenica 18 giugno, per il secondo turno delle elezioni legislative in Francia. Senza grandi sorprese (nonostante il dubbio legato al fatto che il suo movimento si presentava per la prima volta), il partito del presidente Emmanuel Macron ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento. Il dato più sorprendente, però, è stato quello dell’affluenza alle urne: secondo quanto comunicato dal ministero dell’Interno di Parigi quasi sei elettori su dieci hanno preferito non votare.

Astensione record in Francia. Maggioranza assoluta per En Marche

Debacle storica dei socialisti dopo il quinquennio di François Hollande