In Francia l’energia solare non avrà più bisogno di sovvenzioni statali

Gli impianti francesi che producono energia da fonte solare potranno risultare redditizi anche senza alcuna sovvenzione da parte dello Stato. E ciò già a partire dal 2020. A spiegarlo è uno studio dell’Agenzia francese per l’ambiente e la gestione dell’energia (Ademe) che si concentra ovviamente sul territorio transalpino, ma i cui risultati non possono che essere interessanti anche per altri paesi europei. Soprattutto quelli indiscutibilmente più assolati, come nel caso dell’Italia, della Grecia e della Spagna. Non a caso, l’Ademe sottolinea nel rapporto - pubblicato alla fine di dicembre - che è proprio nel Sud della Francia che il solare comincerà presto a camminare con le proprie gambe. Ma tale energia rinnovabile, prosegue lo studio, “è già competitiva rispetto a numerose altre fonti”.

Il costo dei pannelli fotovoltaici è sceso del 75 per cento

La Francia potrebbe essere al 100% rinnovabile entro il 2050

Foto di apertura: ©Philippe TURPIN/Photononstop/Corbis