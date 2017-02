Francia, diritti calpestati nel mondo: ora le multinazionali dovranno vigilare

Il Parlamento francese ha approvato una legge che, di fatto, rivoluziona l’approccio delle multinazionali in tema di vigilanza sulle aziende da esse controllate in giro per il mondo. D’ora in poi, infatti, tutte le grandi imprese la cui casa madre ha sede sul territorio della nazione europea dovranno vigilare sulle violazioni gravi e sui comportamenti anti-ecologici di cui si dovessero macchiare le ditte che lavorano in subappalto per loro conto, nel mondo intero. Si è deciso infatti di introdurre il concetto di “dovere di vigilanza” che, secondo le intenzioni dei parlamentari francesi, sarà utile per contrastare i casi di sfruttamento dei lavoratori e di mancato rispetto dei diritti dell’uomo. Ma che potrà anche contribuire ad evitare catastrofi ambientali.

Multinazionali nel mirino dopo la tragedia del Rana Plaza

Soddisfatte le associazioni: “Primo passo storico”