I bracconieri di rinoceronti colpiscono anche in Europa

La sopravvivenza dei rinoceronti è gravemente minacciata dai bracconieri che uccidono queste enormi e antiche creature per via del loro corno che, grazie all’enorme domanda, ha un valore che può raggiungere i 60mila dollari al chilo. Ad essere in pericolo non sarebbero solo i rinoceronti selvatici che vivono in Africa, uccisi all’insostenibile ritmo di un migliaio all'anno, per la prima volta infatti un rinoceronte è stato ucciso per il suo corno in Europa.

L’assassinio di Vince

Salvi gli altri due rinoceronti

Morte negli zoo