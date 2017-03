La macchina rivoluzionaria che depura mille litri d’acqua all’ora

Circa 750 milioni di persone nel mondo, ancora oggi, bevono ogni giorno acque pericolose per la loro salute. E 2,6 milioni muoiono ogni anno a causa di malattie riconducibili all’utilizzo di acque insalubri. Inoltre, nei paesi in via di sviluppo il 76 per cento delle donne e dei bambini è costretto a dedicare 140 milioni di ore per raggiungere i pozzi e le fontane più vicine. Una situazione che potrebbe diventare ancor più critica nei prossimi anni, a causa dei cambiamenti climatici e del notevole incremento demografico che vivrà il pianeta.

La macchina può rendere potabile quasi ogni tipo di acqua

Un filtro in ceramica blocca batteri e virus