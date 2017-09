Frigorifero: istruzioni per l’uso

Sul mercato troviamo modelli con diversi tipi di freddo. Quelli a "freddo statico" sono i più diffusi, al loro interno non mantengono la medesima temperatura in ogni punto ma garantiscono una buona idratazione degli alimenti. Quelli a "freddo dinamico", al contrario, offrono una temperatura omogenea, anche se non necessariamente costante. Infine quelli a "freddo ventilato" utilizzano la tecnologia più innovatrice, che permette di ottenere una temperatura sia omogenea, sia costante. Sono considerati apparecchi "di nuova generazione", ma hanno degli inconvenienti: sono molto più rumorosi e consumano una maggior quantità di energia. Per un buon uso dell'apparecchio e una migliore conservazione degli alimenti, è necessario ricordare di: