Fuori i killer 10 anni prima!

I delegati di circa 200 Paesi hanno raggiunto ieri, 22 settembre, alla Conferenza di Montreal, uno storico risultato: l'eliminazione dal commercio degli Hcfc (idroclorofluorocarburi) 10 anni prima del previsto e l'eliminazione totale e immediata dei Cfc (clorofluorocarburi). La conferenza è stata indetta proprio con lo scopo di ridurre i tempi di eliminazione di queste sostanze. Utilizzati in prevalenza per gli impianti di refrigerazione, di climatizzazione e nelle bombolette spray, questi gas sono responsabili del buco dell'ozono ed incrementano l'effetto serra, aggravando il problema del riscaldamento globale. Ricordiamo che l'ozono è un gas naturale che si trova in atmosfera e che fa da schermo ai raggi ultravioletti (UV), responsabili del cancro alla pelle. Il Protocollo di Montreal, firmato nel 1987, prevedeva l'eliminazione degli Hcfc nel 2030 per i Paesi industrializzati e nel 2040 per quelli in via di sviluppo. Con questo nuovo accordo, la comunità scientifica stima che, entro il 2050-2060, lo strato di ozono dovrebbe tornare allo stato del 1980. E che le emissioni di gas serra dovrebbero ridursi del 3.5% circa. Si ritiene, inoltre, che la stretta regolamentazione dei Cfc attuata negli ultimi 20 anni abbia evitato circa 100 milioni di casi ulteriori di cancro. Attualmente vengono prodotte, ogni anno, circa 88 mila tonnellate di queste sostanze "killer", l'85% delle quali solo nei paesi industrializzati. E una quota ulteriore, tra le 10 e le 15 mila tonnellate, sono prodotte illegalmente. I risultati conseguiti alla conferenza costituiscono un buon punto di partenza in vista del vertice Onu sul clima, che si terrà lunedì 24 settembre, e dei prossimi incontri previsti a Washington e Bali nei prossimi mesi. Chiara Boracchi