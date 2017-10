Future library, la foresta dei libri viventi. Editi nel 2114

Nel nuovo progetto dell'artista scozzese Katie Paterson la letteratura dà una mano alla natura e diventa speranza per un domani migliore e, forse, più verde. Future library è un'installazione vivente da poco presentata a Oslo, in Norvegia. A Nordmarka, in un bosco appena fuori dai confini della città, saranno piantati mille alberi che dovrebbero servire, esattamente tra 100 anni, nel 2114, a pubblicare una piccolissima e selezionatissima antologia di libri inediti. La prima autrice a cui è stato chiesto di consegnare al futuro un proprio titolo è la poetessa, saggista e critica letteraria Margaret Atwood.

Margaret Atwood. Foto © Getty Images

Forse tra 100 anni non si leggerà più sulla carta. Foto © Getty Images

Foto di copertina: ©i.imgur.com