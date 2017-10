Il futuro dell’Europa

Si è tenuta alla Bocconi di Milano la conferenza "Rebuilding the future after COP15", promossa dall'associazione culturale Ragnarock, con l'obiettivo di avvicinare i rappresentanti politici ed economici del Nord Europa ai rispetttivi italiani sui temi legati alla sostenibilità e all'ambiente.

Un esempio di collaborazione europea nato per promuovere la crescita della green economy, considerata oggi un fattore trainante per il rilancio del Vecchio Continente.



La Commissione Europea alza la posta e rilancia

Carlo Corazza, direttore della rappresentanza a Milano della Commissione Europea, ha sottolineato l'importanza e la volontà di sviluppare un nuovo sistema economico che poggi le fondamenta sull'efficienza energetica e sull'utilizzo delle fonti rinnovabili, per uscire gradualmente dalla dipendenza dai combustibili fossili. "Nonostante non si sia raggiunto un accordo vincolante alla conferenza sul clima tenutasi a Copenaghen - ha dichiarato Mariagrazia Cavenaghi Smith, direttrice dell'ufficio a Milano del Parlamento Europeo - il Parlamento ha adottato pochi giorni fa (16/06/2010, nda) una risoluzione, chiedendo una riforma del sistema di governance economica, necessaria per affrontare le crisi future. Inoltre - continua - è stato chiesto che il 3% del Pil sia destinato in Ricerca e Sviluppo e che siano varate nuove norme vincolanti per la riduzione delle emissioni clima alteranti, in modo da raggiungere l'obiettivo della riduzione del 30% delle emissioni entro il 2020".



La risposta del ministero

"Il commento del ministro dell'Ambiente sulla richiesta di innalzare l'obiettivo di riduzione al 30% - riporta Fabio Primiani del segretariato del ministero - risulta negativo, in quanto nella comunicazione della Commissione mancano delle analisi specifiche e quantitative su come raggiungere questo traguardo. Mancano delle reali linee guida. L'investimento nelle tecnologie alternative deve essere dettato dal mercato - continua - oggi ci stiamo confrontando con realtà come quelle dei Paesi emergenti dove le regole non sono le stesse per tutti".



Il punto di vista del WWF

D'altro canto, associazioni ambientaliste come il WWF, appoggiano appieno questo obiettivo convinte che possa essere la spinta necessaria per entrare nella nuova economia, come sta accadendo ormai nel resto del mondo: "Ci chiediamo a questo punto dove l'Italia voglia andare - sottolinea Mariagrazia Midulla, Responsabile Clima ed Energia del WWF - se oggi non sciegliamo il nostro futuro come Paese, è evidente che rischiamo di essere tagliati fuori da questa grande opportunità".