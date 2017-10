Futuro solare per il nuovo fotovoltaico

La sigla BIPV indica sistemi fotovoltaici ad alta integrazione architettonica, che rappresentano sia una tecnologia che una modalità d'installazione potenzialmente rivoluzionarie: possono infatti portare i costi dei sistemi fotovoltaici agli stessi livelli dei sistemi basati su fonti energetiche convenzionali. Attualmente i BIPV rappresentano una tecnologia solare di nicchia che consente di integrare i componenti fotovoltaici direttamente nei diversi elementi che costituiscono la struttura di un edificio, inclusi il tetto, la facciata e le finestre, e il lucernario. Nonostante si tratti di un approccio tecnologico datato, è solo grazie a una serie di nuovi prodotti realizzati di recente in laminati flessibili che i BIPV hanno ampliato il proprio ambito di utilizzo, migliorando il rapporto costo/prestazioni. Per stimolare ulteriormente lo sviluppo di prodotti BIPV i governi stanno mettendo a punto strategie di sostegno al settore e politiche di finanziamento, mentre i costruttori stanno valutando nuove strategie finanziarie per accelerare i tempi di recupero. I passi avanti realizzati nell'ambito della tecnologia fotovoltaica a film sottile stanno stimolando la crescita del mercato, mentre i fornitori già affermati nel settore edilizio, i costruttori, gli operai edili e gli architetti stanno gradualmente sviluppando competenze tecniche sempre maggiori che incoraggiano la realizzazione e migliorano l'esecuzione di progetti di installazione di BIPV. Le previsioni di Energy Insights per i prossimi dieci anni e oltre sono ottimistiche. Si prevede infatti che - a livello mondiale - I BIPV potrebbero contribuire a ridurre circa 9000 milioni di kg CO2 tra oggi e il 2030. Articolo a cura di IDC