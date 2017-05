L’Italia sospende l’accordo di Schengen: controlli alle frontiere in vista del G7 di Taormina

Da oggi, 10 maggio, e fino al 30, in Italia è sospeso l'accordo di Schengen, che prevede la libera circolazione di uomini e merci all'interno dei paesi aderenti, corrispondenti in buona parte a quelli dell'Unione europea. La decisione è stata presa dal ministero dell'Interno, che ha spiegato che in occasione del G7 di Taormina del 26 e 27 maggio saranno temporaneamente ripristinati i controlli alle frontiere interne all'area Schengen, presso i punti di ingresso terrestri, aerei e marittimi nel nostro paese. La sospensione provvisoria del regime ordinario di libertà di movimento all'interno dell'area Schengen è attivata in applicazione dell'articolo 25 del Codice frontiere Schengen, che riguarda la procedura nei casi che richiedono una azione urgente, e che prevede che

"Quando l’ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro richiedono un’azione urgente, lo Stato membro interessato può ripristinare in via eccezionale e immediatamente il controllo di frontiera alle frontiere interne" e che "lo Stato membro che ripristina il controllo di frontiera alle frontiere interne ne avverte senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e fornisce e i motivi che giustificano il ricorso a questa procedura".