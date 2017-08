G8. La dichiarazione su clima e povert

Un dialogo sui legami tra mutamenti del clima e attività umane, contenuto in una dichiarazione finale su 'cambiamenti del clima, energia e sviluppo sostenibile': questo il compromesso trovato al vertice.

Le nazioni si dicono impegnate a "risolvere con urgenza" il problema delle emissioni gassose: però, ancora nessun obiettivo è stato fissato. Tranne uno, annunciato da Tony Blair prima del pranzo di lavoro con i leader africani: un appuntamento per l'1 novembre prossimo, per discutere, in Inghilterra, solo di clima.

Il comunicato di Gleneagles ha toni decisi quando tratta di aiutare i paesi emergenti a costruire "low-carbon economies", cioè sistemi industriali meno impattanti. E afferma che avranno diritto "ad accessibile energia, pulita ed economica". Inoltre, riconosce che è la Convenzione ONU sul cambiamento climatico - di cui il protocollo di Kyoto è la parte più nota - la "sede appropriata per discutere il futuro del clima".

Mentre le prime reazioni delle organizzazioni ambientaliste sono di delusione, il presidente francese Jacques Chirac lo considera un progresso: "Anche se non siamo arrivati fin dove c'eravamo prefissati, questa dichiarazione ha un'essenziale virtù, ai miei occhi: che è ristabilire un dialogo e una cooperazione tra i sette di Kyoto e gli Stati Uniti su un tema, il clima, che ha la massima importanza", ha dichiarato Chirac.



Washington potrebbe riconoscere un collegamento tra l'effetto serra è le emissioni di anidride carbonica - e la necessità di limitarle, di diminuirle. Gli europei vedranno solo una menzione a fine testo del protocollo di Kyoto. Su questa base, i paesi in rapido sviluppo (Cina, India, Messico, Brasile e Sudafrica), invitati a un 'dialogo' sul problema, sembra non diano via libera

Approvato nel G8 anche un piano d'azione per l'Africa, che comprende aiuti complessivi per 50 miliardi di dollari, la riduzione del debito (e l'azzeramento di quello di 14 fra i Paesi africani più poveri), la lotta contro l'Aids, la creazione di una nuova forza di peacekeeping. Dal canto loro, i leader africani - otto erano presenti al consulto odierno - si sono impegnati a promuovere la democrazia e a combattere la corruzione.

Stefano Carnazzi