Gabriele Del Grande liberato, è già rientrato in Italia

Gabriele Del Grande, il blogger e videoreporter che dallo scorso 9 aprile era stato incarcerato in Turchia, è stato liberato ed è già atterrato all’aeroporto di Bologna in mattinata, accolto dal ministro degli Esteri Angelino Alfano: “Sto bene - ha assicurato Gabriele - nessuno mi ha mancato di rispetto e non mi è stato torto un capello, la più grande difficoltà è stata la detenzione e la privazione della libertà”.