Galapagos: il paradiso non può attendere

Dopo l'incidente del 19 gennaio scorso, la situazione nelle isole Galapagos è finalmente sotto controllo. Secondo i dati forniti dalla fondazione Darwin, i 600 mila galloni di diesel e 5 mila di bunker fuoriusciti dai serbatoi di Jessica, la petroliera ecuadoriana arenatasi a 800 metri dall'isola di San Cristobal, sono stati quasi completamente riassorbiti. Un disastro ecologico scongiurato grazie all'intervento di tecnici qualificati e della popolazione locale che ha lavorato giorno e notte con barriere di gomma, spazzole, palette e secchielli per contenere l'avanzata dell'onda nera che si era affacciata a Baia Accademia, la baia di Puerto Ayora, salvando molti animali rimasti imprigionati nel petrolio. Fortunatamente le buone condizioni meteo e l'azione del sole, insieme a quella di solventi e dispersivi, hanno facilitato il processo di disgregazione chimica e l'evaporazione del gasolio prima che potesse raggiungere le altre isole dell'arcipelago. Il pericolo più temuto e scongiurato dagli esperti è stato quello rappresentato dal bunker, una miscela di combustibile che sarebbe potuta affondare inquinando l'intero habitat marino. Gli ultimi controlli hanno rilevato la presenza di sostanze organiche vicine al punto in cui la petroliera si è incagliata. Dato positivo che lascia ben sperare per i quasi 8000 kmq di isole e isolotti che compongono il famoso arcipelago, uno degli ultimi paradisi naturalistici del pianeta, abitato da rarissime specie animali. Quella della petroliera Jessica è l'ennesimo disastro ecologico causato dall'ennesima carretta del mare in età da pensione. Una delle tante navi cargo incapaci di reggere il mare, prive delle più sofisticate tecnologie per la navigazione e di adeguati sistemi di sicurezza; vere e proprie mine vaganti che solcano indisturbate gli oceani e si incagliano o affondano alla prima difficoltà, al minimo cambiamento delle condizioni atmosferiche e spesso a causa dell'atteggiamento irresponsabile di armatori senza scrupoli e di equipaggi inesperti. Alle Galapagos il rischio è ancora maggiore essendo un' area non sufficientemente protetta, crocevia di traffici commerciali incontrollati e priva di regolamenti locali adeguatamente severi. Un disastro annunciato, quindi, che sarebbe però potuto diventare fatale per il delicatissimo ecosistema dell'arcipelago. Nelle ultime settimane, veterinari e naturalisti sono stati impegnati a ripulire gli animali a rischio. Migliorano le condizioni dei leoni marini ai quali erano state riscontrate gravi infezioni agli occhi e la percentuale dei cuccioli malati, che non hanno ancora la membrana protettiva degli adulti, è scesa dal 50 al 20%. Il ciclo riproduttivo delle tartarughe marine che vivono sulle coste dell'isola di Santa Cruz è rimasto immutato. Albatros, pellicani e sule dalle zampe blu rimasti contaminati dal petrolio e trasferiti a San Cristobal per essere lavati, sono stati esposti a cure preventive. Anche il famoso e amatissimo pinguino delle Galapagos può tirare un sospiro di sollievo: il suo habitat è salvo e per i prossimi tre anni sarà rigorosamente protetto e sotto strettissima sorveglianza. Pericolo rientrato, dunque, ma per quanto ancora ci si dovrà affidare alla buona sorte? L'Organizzazione mondiale per la tutela dell'ambiente ritiene ormai di vitale importanza che le Galapagos, che L'Unesco ha dichiarato patrimonio dell'umanità nel 1978, vengano protette adeguatamente con leggi severissime. Intanto, la fondazione Darwin ha elaborato alcuni punti su cui lavorare per il futuro delle Galapagos: limitare la pesca turistica e industriale; regolamentare il traffico marittimo di navi; realizzare nell'immediato programmi di protezione delle specie animali, molte delle quali a rischio d'estinzione, che abitano l'arcipelago. Perché tutto ciò non venga archiviato tra le cose da dimenticare, nella quotidianità svilente di una società sempre più interessata alla logica del profitto.