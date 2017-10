Tornano a volare i germani sopravissuti al Lambro

Dopo le notizie sconfortanti degli ultimi giorni che provengono da oltreoceano, è tempo di buone nuove. Sono infatti tornati a volare e a nuotare nelle acque del laghetto dell'Oasi Wwf di Vanzago, i germani reali (Anas platyrhyncos) e le alzavole (Anas crecca), sopravvissute al disastro del Lambro.



Curati ed assistiti dai veterinari e dai volontari del CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) dell'Oasi Wwf di Vanzago, le anatre selvatiche son tornate in condizioni ottimali per riprendere il volo, dopo quasi due mesi di cure.



"Gli animali arrivati qui al Centro erano in gravi condizioni - spiega Stefano Raimondi, direttore sanitario del CRAS - dovute soprattutto dal conglutinamento del piumaggio, che ne comprometteva la regolazione termica, ma anche dall'assorbimento orale e respiratorio degli idrocarburi, che causava un intossicamento dell'organismo".



I germani sono stati così dapprima lavati accuratamente grazie ad uno speciale detergente ad-hoc, donato dall'azienda produttrice e poi sono stati seguiti passo passo per ripristinare l'idratazione e successivamente l'alimentazione.



Certo questo non è bastato per 'dimettere' gli animali, che hanno infatti seguito un breve periodo di riabilitazione: "La liberazione è stata decisa dopo alcune settimane di ambientamento - continua Raimondi - all'interno di una voliera appositamente studiata, con un laghetto artificiale e quindi con la possibilità di tornare in acqua e iniziare la pulizia e l'automantenimento del piumaggio, che ne ha appunto favorito la guarigione".



L'emergenza non è però ancora rientrata. Come sottolinea il Wwf, si è ancora in attesa dell'ordinanza che dovrebbe mettere a disposizione i 12 milioni necessari per la bonifica e l'avvio di un piano di monitoraggio integrato per valutare le reali conseguenze sull'intero ecosistema. A tal proposito sono stati proposti monitoraggi su alcune specie di molluschi, pesci, anfibi e uccelli come possibili indicatori, bloccati però dalla mancanza di fondi.



Nel frattempo una delle anatre selvatiche è rimasta nella nursery del Centro, vista la deposizione di alcune uova e per le quali si atttende la futura schiusa.