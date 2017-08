La Germania a Expo parla di clima, biodiversità, suolo e acqua. Per il pianeta di domani

A Expo sono le idee che contano. E molti Paesi stanno dando il meglio in questo senso. Ne è un esempio la Germania che con il suo padiglione “Fields of ideas” mostra ai visitatori e al mondo intero le idee e i progetti messi campo in ambito nazionale ed internazionale per un'alimentazione sana, sostenibile, sicura.

Iris Gleicke © Daniele Mascolo/Expo 2015