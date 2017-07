Il più grande sito di e-commerce giapponese vieta la vendita di avorio

Il commercio di avorio (nonostante sia stato dichiarato illegale nel 1989) è la principale causa di morte degli elefanti africani (Loxodonta africana), che vengono uccisi illegalmente dai bracconieri per le loro preziose zanne. Secondo una ricerca della Iucn la popolazione di elefanti è diminuita del 20 per cento dal 2006 al 2015 e conta attualmente appena 415mila esemplari. In questo preoccupante contesto non possiamo che accogliere con grande entusiasmo la decisione di Rakuten, una delle più grandi aziende giapponesi dell’e-commerce, una sorta di Amazon asiatica, che ha annunciato la messa al bando qualsiasi oggetto realizzato con l'avorio.

Rakuten si adegua

Vietati anche i prodotti di tartaruga

L’esempio della Cina

L’oscuro settore dell’e-commerce giapponese