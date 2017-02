Il premio Right livelihood 2015 all’uomo che non ha paura della guerra

Da più di venticinque anni si impegna incessantemente ad aiutare “le vittime della guerra dell’ingiustizia”, dal 1994, anno in cui ha dato vita all’organizzazione non governativa Emergency, offre cure mediche gratuite e di qualità a chiunque ne abbia bisogno. Senza alcuna distinzione, senza guardare al colore politico, alle idee, alla religione, “continuando a denunciare senza paura le cause della guerra”. Per questi motivi e per la sua immensa umanità offerta senza paura, il chirurgo Gino Strada ha ricevuto il Right livelihood award 2015, il premio noto come “Nobel alternativo” che ogni anno onora e sostiene “le persone che offrono risposte pratiche ed esemplari alle maggiori sfide del nostro tempo”. È la prima volta che viene premiato un italiano.