Giochi di fuoco: le eruzioni vulcaniche

Tra i quattro vulcani italiani è l'Etna, il più grande del Sud-Europa, quello più attivo: ogni anno fa sentire la sua voce (come anche il piccolo ma "vivace" Stromboli), con spettacolari eruzioni che più volte hanno rischiato di degenerare in vere e proprie catastrofi. Se ciò non è avvenuto di recente è grazie alle dimensioni del vulcano, disabitato per vari chilometri nella sua parte più alta probabilmente proprio a causa della sua continua attività, che ricorda di continuo ai siciliani la sua pericolosità. Tra l'altro la carenza di una vera "memoria storica" delle catastrofi (ovvero non avvengono mai troppo vicine tra loro nello stesso posto) è, a detta degli esperti, una delle cause culturali che sono alla base, nel nostro Paese, della mancanza di una vera politica di prevenzione. Aspetto che trova conferma per esempio nel rapporto che hanno i napoletani con il Vesuvio, la cui ultima eruzione, tipicamente di tipo esplosivo, avvenne nel 1944. Da allora il gigante sembra addormentato, ma gli scienziati ci dicono di non fidarci: senza tirare in ballo Pompei, negli ultimi mille anni almeno un paio di volte ogni secolo il vulcano si risveglia e ne sono già passati 58 dall'ultima volta. Nel frattempo il Vesuvio, divenuto Parco Nazionale per la sua splendida natura ma probabilmente anche per avere qualche strumento in più per frenare l'espansione edilizia sulle sue pendici, è stato progressivamente colonizzato da quasi un milione di persone che vivono su di esso. Tanto che il piano di evacuazione d'emergenza messo a punto dalla Protezione Civile in caso di eruzione prevede lo sfollamento di circa 600.000 persone: un numero elevatissimo che appare nella realtà assai difficilmente gestibile. Soluzioni. Oggi la soluzione più sensata sarebbe quella di sviluppare incentivi (magari creando poli industriali o lavorativi) per allontanare progressivamente parte di questa gente dal vulcano e diminuire la pressione abitativa attorno ad esso, evitando anche nuovi insediamenti.