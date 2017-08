Giochi di terra: i terremoti

La dolcezza del nostro clima, la bellezza del paesaggio e l'opulenza della nostra società non dovrebbero farci dimenticare che viviamo pur sempre in un Paese per molti aspetti a rischio, proprio dal punto di vista ambientale. Per buona parte montuoso, la conformazione dei suoi rilievi ed il fatto di essere attraversato da due grosse faglie di frattura lo rendono, assieme a Grecia e Romania, l'area geologicamente più instabile d'Europa. Sono circa 8.000 gli eventi sismici che ogni anno colpiscono l'Italia, anche se oltre 6.000 sono registrabili solo dagli strumenti. Dei rimanenti 2.000 solo qualche decina causa danni, mentre per fortuna ancora più rari sono quelli realmente devastanti, come il Friuli nel 1976, l'Irpinia nel 1980 o l'Umbria nel 1997. Dal 1000 d.C. in Italia sono stati registrati circa 30.000 terremoti, di cui 200 disastrosi, con 120.000 vittime nell'ultimo secolo (il triste primato è tuttora detenuto dal sisma che colpì la Calabria e lo stretto di Messina il 28 dicembre 1908, facendo oltre 86.000 morti). Insomma viviamo su un Paese in continuo movimento e sarebbe ora che ci regolassimo di conseguenza, con una vera politica per la prevenzione di quelle che ormai non possiamo più chiamare "catastrofi naturali", ma piuttosto "catastrofi ambientali", dove l'ambiente è causa ma a volte anche vittima, proprio come l'uomo. Soluzioni. Gli interventi preventivi contro i terremoti (e non solo) andrebbero attuati nella costruzione e localizzazione delle opere, nella gestione (manutenzione delle infrastrutture e del territorio) e nell'educazione (esercitazioni periodiche soprattutto negli edifici pubblici, costante informazione dei rischi, ecc.) che, assieme alla ricerca, permetteranno di diminuire di gran lunga i costi (in vite umane, economici, ambientali) di queste catastrofi. Se infatti l'Uomo è la causa di tanti problemi ambientali può però esserne anche la soluzione. Ma ad un solo patto, come ricordava il Mahatma Gandhi: "il mondo ha le risorse per soddisfare i bisogni di tutti gli uomini, ma non il loro egoismo".