I gioielli di design delle ragazze cambogiane

In Cambogia c’è una scuola di design sociale. Lì le ragazze e i ragazzi imparano a lavorare l’argento. Sono giovani senza istruzione, molti appena usciti dall’orfanotrofio o anche portatori di handicap. Tutti hanno alle spalle situazioni familiari difficili e hanno trovato in questa scuola non solo un possibile lavoro per il loro futuro, ma innanzitutto, cosa più urgente ancora, una casa, una protezione, qualche soldo. Gli studenti infatti ricevono tutti uno stipendio e un pasto nutriente a mezzogiorno. Solo così possono permettersi di frequentare la scuola. Il Nodo - Progetti di vita, così si chiama l’associazione che patrocina questa scuola, sta offrendo in questi giorni nella storica Argenteria Dabbene un’esposizione unica, impensata, interessantissima. Hanno animato un’iniziativa inedita, hanno chiesto a 82 tra designer, architetti, creativi, di disegnare i loro gioielli: i progetti sono stati passati alle ragazze della scuola in Cambogia e, quelli realizzati, sono ora in esposizione e in vendita a Milano.

82 progetti di artisti e designer per sostenere la cooperazione in Cambogia

Il ricavato delle vendite va a sostegno de Il Nodo