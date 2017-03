Giorgio Calcaterra. Corro per essere libero

Giorgio Calcaterra, maratoneta romano tre volte campione del mondo nella 100 km di ultramaratona, ha partecipato e vinto anche la Sahara Marathon che si è tenuta il 28 febbraio tra i campi profughi di Tindouf, in Algeria, con il tempo di 3:00:53 (3 ore e 53 secondi). Una maratona, giunta alla 17esima edizione, nata con lo scopo di sensibilizzare su un tema importante come quello dell’autodeterminazione – mai ottenuta – del popolo Sahrawi dopo il ritiro della Spagna dal continente africano avvenuta più di quarant’anni fa. Per ottenere questo risultato, i profughi chiedono che venga indetto un referendum imparziale e sotto l’egida delle Nazioni Unite, che possa mettere la parola fine al periodo della colonizzazione e dichiarare la Repubblica Araba Democratica Saharawi (Rasd, República Árabe Saharaui Democrática) uno stato sovrano. Per l’occasione abbiamo intervistato Calcaterra. Gli abbiamo chiesto cosa ha significato per lui questa esperienza sportiva, ma soprattutto umana.