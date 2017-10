“I giornalisti vengono uccisi perché li si vuole ridurre al silenzio, intimidire. Segno che danno fastidio, dunque che svolgono ancora un ruolo fondamentale”, è il commento del direttore del settimanale Internazionale Giovanni De Mauro alla notizia che nel 2015 sono stati uccisi 110 giornalisti in tutto il mondo. I dati sono della ong Reporter senza frontiere (Rsf) e mostrano una crescita considerevole visto che si tratta del numero più alto degli ultimi dieci anni.

"Nissan Ibrahim" Syrian activist from #Raqqa has been executed in Raqqa city by #IS #RIP . pic.twitter.com/KM8dEILMtr