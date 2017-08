Giornata internazionale delle foreste 2013

Le foreste del Mediterraneo sono tra le più ricche e forti al mondo in termini di biodiversità e contrasto al cambiamento climatico. È questa la conclusione a cui giunge il primo rapporto sullo stato delle foreste mediterranee pubblicato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao). Le aree verdi dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, infatti, ospitano oltre 25mila specie di piante, una enormità se confrontate alle seimila presenti in Europa centrale e settentrionale. Inoltre, nel 2010 avevano immagazzinato quasi 5 miliardi di tonnellate di CO2, pari all'1,6 per cento dello stock immagazzinato dalle foreste di tutto il mondo. Nonostante questi dati positivi, anche le foreste della nostra regione soffrono a causa del riscaldamento globale. Nel Ventesimo secolo la temperatura è aumentata di un grado, mentre le precipitazioni sono diminuite anche di un quinto in alcune zone. Entro la fine di questo secolo, i climatologi prevedono un ulteriore aumento di due gradi, il che significherebbe portare a rischio di estinzione molte specie di piante tipiche dell'Europa meridionale e del Maghreb. Un altro pericolo è rappresentato dall'aumento della popolazione. Oggi i paesi del Mediterraneo ospitano circa 500 milioni di persone, ma entro il 2050 dovrebbero essere 625 milioni. Un fattore che aumenterebbe la pressione sulle foreste minacciando il loro ruolo fondamentale come fonte di acqua e di cibo. Per questo il direttore generale della Fao, Graziano Da Silva, ha proposto ai paesi di supportare l'obiettivo Zero illegal deforestation, ovvero fermare entro il 2015 la deforestazione illegale che degrada l'ecosistema di molti paesi e spingere i governi a riforestare: "Questi due obiettivi dovrebbero essere strettamente collegati. Possiamo raggiungere ottimi risultati se gli stati, le organizzazioni economiche internazionali, le Nazioni Unite, la società civile e le imprese private unissero le forze per affrontare questi problemi". Uno dei progetti di punta in Italia è Impatto Zero® che da oltre dieci anni aiuta persone e aziende a calcolare, ridurre e compensare le emissioni di CO2 generate dalle loro attività contribuendo alla creazione e alla tutela di foreste in crescita. Secondo Simone Molteni, direttore scientifico di LifeGate, "i servizi ambientali forniti dalle foreste sono importantissimi. Assorbono la CO2, forniscono cibo e materie prime, sono indispensabili per la conservazione della biodiversità e per l'equilibrio idrogeologico. La nostra esperienza in Italia e nel mondo - Impatto Zero® è presente in Costa Rica, Madagascar, Nuova Zelanda, Bolivia, Cambogia e Panama - conferma quanto continuiamo a leggere nelle pubblicazioni scientifiche come quella della Fao: questo equilibrio è molto fragile e tutte le componenti dell'ecosistema, uomo compreso, sono molto più interconnesse di quanto si credesse in passato". Per questo conclude Molteni, "sono benvenuti report ed osservatori scientifici permanenti capaci di tenere monitorata la situazione ed evidenziare i risultati delle buone pratiche nel campo della conservazione". L'obiettivo della Fao, infatti, è pubblicare un rapporto aggiornato sullo stato delle foreste del Mediterraneo ogni cinque anni e aiutare i diversi attori a coordinarsi per la loro gestione sostenibile.